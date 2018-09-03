У Львові колишнього архімандрита УПЦ хіротонізували на єпископа Рівненського і Волинського УАПЦ

У кафедральному львівському храмі Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ 2 вересня відбулась архієрейська хіротонія архімандрита Гавриїла (Кризини) на єпископа Рівненського і Волинського, керуючого Рівненсько-Волинською єпархією.

Напередодні у кафедральному соборі під час Всеношної відбулось наречення архимандрита Гавриїла (Кризини). Про це повідомляє сайт Львівської єпархії УАПЦ.

Наступного дня, у неділю архимандрит Гавриїл склав сповідання православної віри, а під час Літургії відбулася його хіротонія.

Предстоятель УАПЦ Макарій звернувся до нововисвяченого єпископа з повчальним словом та вручив йому символ архипастирського служіння - єпископський жезл.

У минулому архімандрит Гавриїл – викладач КДАіС Української Православної Церкви.