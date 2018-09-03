Митрополит Антоній розповів, як досягнути успіху в навчанні та роботі (рос.)

Советы митрополита Антония (Паканича) в начале нового учебного года.

Алхимия вдохновения

В любом деле важно найти то, что будет нас вдохновлять. Без вдохновения ничего серьезного не получится. Ни в учебе, ни в работе, ни в каком другом творческом процессе.

Но где брать вдохновение? Откуда его черпать?

Верующему человеку чрезвычайно повезло, ему понятно, где искать вдохновение, не то что сомневающемуся.

У христиан есть неиссякаемый источник творчества, вдохновляющий и вселяющий жизнь даже в неодушевленный камень, дающий огонь и запал, возносящий к небесам – окрыляющий Утешитель, везде пребывающий и все наполняющий, Источник благ и Податель жизни – Святой Дух, Третья Ипостась Святой Троицы.

К сожалению, для многих Святой Дух остается безликим, непонятным, непостижимым, а ведь именно Он является главным Вдохновителем и Творителем в земной жизни и в вечности. Он, не имеющий конца и начала, вмещающий невместимое, воплощающий невообразимое.

Никакое настоящее творчество невозможно без Его участия. Это всегда соработничество: Духа Господня и человека.

Призывая Его на помощь, мы впускаем в свою жизнь божественный огонь, импульс, который сжигает в нас все наносное и ложное, а укрепляет самое ценное и настоящее. Он воссоздает в нас первозданную красоту и возвеличивает, максимально приближая к идеалу.

Только при таком соработничестве возможно создавать совершенную красоту, творить на века.

Все остальное обречено на временность и ошибочность.

У такого соработничества есть разная глубина.

Она зависит от того, насколько мы позволяем Силе Божией присутствовать в нашем творчестве, трудах, не закрываемся ли от Нее, не пытаемся ли доминировать, привносить только свое, заглушая божественный зов, насколько способны доверять этому зову и готовы ли погрузиться в совместное делание.

Безусловно, результаты всецело зависят и от наших усилий, волевых и творческих, от опыта и серьезного отношения.

Это и есть совершенное творчество. И как и совершенная любовь, оно недостижимо одними человеческими силами. Нужно просить помощи у Всевышнего.

И даже если вам покажется, что помощь не пришла или что ее недостаточно, не унывайте. Продолжайте работать, старайтесь и уповайте на Бога.

Зачастую Господь посылает поначалу в помощь не сам талант и не совершенный результат, а терпение и работоспособность, чтобы мы научились трудиться, преодолевать препятствия, не боялись начинать снова и снова с ноля, не отчаивались и не падали духом, таким образом развивая нас и взращивая в нас важные душевные и духовные качества, навыки.

Этот процесс очень важен, так как освобождает нас от ложных представлений, иллюзий относительно собственных сил и учит всецело полагаться на Бога.

Но всецелое упование на Творца должно обязательно сопровождаться нашим трудом и усилиями, а не бездействием, ожиданием манны небесной, иначе, по слову свт. Феофана Затворника, такое бездеятельное упование может привести к страшному греху – хуле на Духа Святого.

Наставники

Вторым условием, или залогом успешной деятельности является правильный выбор наставников.

«Я вновь убедился, что достигшие зрелости всегда добры к юным и самые загруженные люди всегда готовы уделить другим свое время», – пишет К. Льюис.

И ключевое словосочетание здесь – достигшие зрелости. Оно подразумевает не столько физическую зрелость, но в первую очередь духовную.

Духовно зрелый наставник всегда посоветует доброе и спасительное, будет мудро корректировать и помогать, никогда не откажет в помощи.

Но, к сожалению, мы не всегда готовы слышать, что нам говорят извне. Наш эгоизм уводит от правильных советов и подсказок, глушит голос совести, заставляет делать по-своему.

Не научившись послушанию, не достигнешь смирения. А без смирения невозможно служить Богу, исполнять Его волю. В жизни несмиренного есть только одна воля – собственная.

Послушание Богу, Церкви, наставникам – сердцевина духовной жизни.

Великие подвижники говорили: все, что сказано из уст духовного отца, исходит от Самого Бога.

В этих словах опыт, свидетельствующий всем нам, что послушание – самый короткий путь к стяжанию благодати Божией.

Через послушание изгоняются эгоизм, тщеславие, гордость, превозношение – все, что питает самость – основного нашего врага и помеху.

Послушание – величайшая вещь. Даже через непутевого, на наш взгляд, духовника, наставника Господь может явить Свою волю, нужные слова, видя наше беспрекословное послушание.

Приобретший послушание достигает нелицемерного смирения, которое является фундаментом, главной опорой спасающейся души: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).

Творчество – это симбиоз смирения и благоговения перед величием Творца, послушания наставникам и огромного труда.

Одно сплошное творчество

Спасение души – тоже творчество. Многие воспринимают данный процесс как муку и наказание. А ведь это в корне не верно.

Спасение – вершина сотворчества Творца и творения. И для этого Господь нам дал все лучшее и прекрасное в помощь, что есть в этом мире. Только дерзайте.

И каждому не побоявшемуся стать творцом будут даны все возможные вспомогательные инструменты для этого.

Желаю всем нам вдохновляться величием Божиим, Его Совершенством, призывать Его в помощь во всем и всегда, просить благословения во всех делах и начинаниях, прилагая при этом все свои усилия для достижения задуманного.

Пусть молитва Святому Духу станет путеводной звездой, надеждой и утешением для всех учащихся и трудящихся, для всех творческих людей. Просим Творца Творцов посетить нас и даровать нам вдохновение и все необходимое для созидания и красоты : «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

"Православная жизнь"