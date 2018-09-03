Вселенський Патріархат дозволив священикам вступати в другий шлюб

Священний Синод Константинопольського Патріархату дозволив другий шлюб для священиків.

Про це повідомляє грецьке інформагенство "Ромфея".

Зазначається, що дозвіл не поширюється на тих, хто покидає своїх дружин і бажає одружуватися з іншою жінкою.

Підкреслюється, що кожен випадок буде розглядатися окремо Священним Синодом Вселенського Патріархату.

Протягом наступних кількох днів офіційний лист буде відправлено Вселенським Патріархом Варфоломієм з подробицями і вказівками.

Заступник глави Відділу Зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував цей дозвіл.

"Як на мене, то це дивне рішення, яке суперечить церковним канонам або, принаймні, досить спірне.

Звичайно, всяке в житті буває і бувають винятки з правил, й іноді архієреї дозволяють заради користі для Церкви (якщо священик хороший і діяльний) або з поблажливості до окремих священиків вступати у другий шлюб, але зводити виключення в ранг правила, напевно, це занадто. За церковними правилами, священик може одружуватися лише один раз. Якщо щось не складається з дружиною, то священик або залишається целібатом, і продовжує служити, або йде в монастир, або залишає священство й одружується вдруге. Винятки бувають, як я вже писав вище.

Цікаво, що це рішення Константинопольський Патріархат хотів провести на Всеправославному соборі на Криті ще в 2016 році. Але всі Помісні Церкви виступили тоді проти. Особливо різко виступив тоді з цього питання, як розповідають, Митрополит Варшавський Савва.

Тепер Константинополь все-таки прийняв це рішення, але в рамках свого Патріархату, коли вже не виходить це зробити на Всеправославному рівні ", - написав отець Миколай.