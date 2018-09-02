Настоятель Свято-Троїцького Китаївського монастиря розповів, як контролювати емоції і навіщо читати житія святих (рос.)

Отец Прохор — бывший монах Киево-Печерской лавры, ныне настоятель Свято-Троицкого Китаевского монастыря поделился с газетой "Сегодня", как воспитать себя и что нужно желать друг другу в день рождения.

— Отец Прохор, скажите, так ли уж сильно монахи отличаются от прихожан?

— Монахи — тоже люди. Только в монашестве что самое важное? Молитва и пост? Не только. Это важно для всех верующих. У монаха есть обет безбрачия — всецелое посвящение себя Богу. Есть обет поста, но это не значит, что мы едим только одну картошку! Но приоритеты монаха должны быть прежде всего о пище духовной. И самое главное для монаха — послушание. Нам надо быть послушными, как Христос был послушен Отцу. Вспомните Его молитву в Гефсимании — это и был обет послушания. Но послушание важно не только в монастыре, а и в семейной жизни. Чтобы удержать мир в семье, надо где-то уступить.

Некоторые молодые люди приходят в монастырь в "розовых очках". Прочитали, как красиво пишут книги о Серафиме Саровском, который сказал слово — и человек получал исцеление. Отличные примеры! Хочется приносить пользу обществу. А если еще за это благодарить будут — то вообще великолепно! Но редко какие книги пишут о том, сколько Серафим Саровский испытывал бед, нападок дьявольских, скорби, которые нам и не снились. Редко пишут, что преподобный Серафим свои труды положил не для благодарности людской, а чтобы служить Богу.

Потому монашество и достижение уровня Серафима Саровского не что иное, как максимальное самопожертвование. Преподобному нужен был только Бог, он смотрел только на Господа. Если вы так сможете — тогда можно и в монахи. Но чаще самопожертвование сменяется вопросами: "А чего ему, а не мне?"…

Кто все время что-то критикует — тот нигде не приживется. Монашество — высшая ступень служения Богу. Монахом может стать каждый, но посчитает ли его монахом Сам Бог? Вот что важно! Для этого есть совесть.

— Монастырь — это тоже семья?

— Так и есть. Это община, где тебя все знают, и знают о тебе все — и твои немощи, и твои достижения. Есть желание — исправляйся. Человек — это процесс, а не факт. Есть чин прощения перед Великим постом. Мы просим у прихожан прощения за то, что где-то вспылил, что-то не то сказал.

Сразу человек не изменится. Все начинается с малого, но и оно порой на самом деле оказывается великим. Только Бог знает нутро человека. "Усі бачать, як монах скаче, но не всі бачать, як монах плаче".

Мы часто думаем, что если кто поступил плохо, так он плохой. А может же быть так, что человек очень хороший, но поступил плохо? Может. Или наоборот, человек просто негодный, а взял и сделал хорошее дело.

Потому исправление следует начинать с себя. Если копнешь в себя и начнешь наводить там порядок, то некогда будет других осуждать и смотреть. Одно дело сказать, что человек — вор, а другое — что он украл. Сказать на человека "вор" — это суд, который нам творить нельзя, его совершает только Бог. Скажешь так, и Господь тебя спросит: "А ты кто?" Не суди ты, и тебя не осудят.

— Подскажите, как контролировать свои эмоции, ропот и негативный взгляд на жизнь?

— Постепенно. Иногда Господь нас как бы оставляет на какое-то время, и мы остаемся один на один с собой, начинаем себя неправильно вести. Человек грешит в каких ситуациях? Когда он о Боге забывает. Если будем все время помнить о Боге, то нам будет стыдно. А забыл — и пошел вразнос.

— Вы как-то сказали, что желаете всем тишины мысли. Что вы имели в виду?

— Даже в молитвослове есть наставление, что перед молитвой нужно постоять немного в тишине, "прийти в себя". Молитва требует тишины, тишины мысли — это наилучшее пожелание человеку на день рождения, на день ангела. То беззвучие помыслов, без которого не бывает истинной молитвы.

Говорят, не будет здоровья — не будет ничего, но это только отчасти правда. Здоровье — само собой. Не будет духовного здоровья — не будет ничего, вот так точнее! Вот попросили вы квартиру, получили, порадовались — и все, счастье ушло. А тишина мысли, покой сердца — это и есть счастье, которое постоянно. Остальное временно.

— Меня как-то спросили, а если мы не будем читать "Отче наш, хлеб наш насущный даждь нам днесь", то Господь не даст нам хлеба? Ведь даст… Так какая разница?

— Господь даст хлеб и без молитвы, но если мы будем Его об этом просить, то будем для Него желанными детьми. Мы понимаем — у нас есть руки, ноги, и слава Богу! А ведь есть те, у кого этого нет. Мы привыкли смотреть только на лучшее вокруг нас, отсюда и ропот, и зависть. А надо бы наоборот. Плохо тебе? Сходи к тем, кому хуже. Это не шутка. Сходи в дом престарелых или к детям-инвалидам, отказничкам. Потом выйдешь оттуда и подумаешь — у меня же все есть! Да, зарплата маленькая, но это такая мелочь!

А вот если вдруг уловился на том, что считаешь себя лучше кого-то, наоборот, сравни себя с лучшими. Открой жития святых, того же Серафима Саровского, и поймешь — тебе еще работать и работать над собой.

По материалам сайта "Сегодня".