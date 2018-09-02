У Донському монастирі відбулися урочистості на честь Донської ікони Божої Матері

У свято Донської ікони Божої Матері, 1 вересня, у Донському ставропігійному чоловічому монастирі відбулися престольні свята.

Донському образу Богородиці, до якого не раз вдавалися москвичі в пору ворожих навал, присвячені Великий і Малий собори обителі. Саме до цього дня, за традицією, з Третьяковської галереї до монастиря була принесена чудотворна ікона Цариці Небесної, повідомляє "Монастирський вісник".

Святкову Божественну літургію звершили архієпископ Елістинський і Калмицький Юстиніан і намісник Донського монастиря єпископ Бронницький Парамон.

Особливими піснями богослужіння прикрасив хор монастиря. Після закінчення Літургії було звершено славлення перед Донською іконою Божої Матері.

Під час щорічного перебування ікони в обителі монастир відвідують безліч прочан, які прагнуть стати співучасниками престольного свята та соборної молитви. Після Літургії люди намагаються якомога довше затриматися у храмі перед чудотворною святинею. Вже 3 вересня Донська ікона знову буде перенесена до Третьяковської галереї.