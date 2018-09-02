Ковчег із десницею святого Спиридона прибув до Покровського собору Красноярська

Сьогодні, 2 вересня, у Красноярськ із Єкатеринбурга було принесено ковчег з десницею святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця.

Після прибуття в Красноярськ ковчег із десницею святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця та молебню на набережній Єнісею в районі Стрілки, святиня була доставлена у кафедральний собор Покрови Божої Матері, повідомляє сайт spiridon.patriarchia.ru.

Після прибуття святині в Покровський кафедральний собор Митрополит Красноярський і Ачинський Пантелеімон, Єпископ Канський і Богучанський Філарет і Єпископ Єнісейський і Лесосібірській Никанор очолили молебний спів.

— Спиридон Триміфунтський — один із найбільших християнських святих, молитвами якого Господь надає багато милості віруючим. Століттями не вичерпується потік паломників на грецький острів Керкіра, де зберігаються його чесні останки. Прибуття ковчега до Сибіру - найбільше благословення, покликане служити зміцненню Православ'я на нашій землі, — сказав в архіпастирському слові глава митрополії.

Після цього численні віруючі змогли прикластися до святині. З благословення Патріарха Кирила, святиня перебуватиме там до 4 вересня. Собор у ці дні буде працювати до останнього віруючого, який хоче помолитися перед святинею.

Красноярський край став самим східним з дванадцяти російських регіонів, де у віруючих є можливість помолитися перед чесними мощами одного з найбільш шанованих в усьому християнському світі святих.