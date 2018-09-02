У духовних школах УПЦ розпочався новий навчальний рік

У духовних семінаріях і академії Української Православної Церкви 2018-2019 навчальний рік розпочався 1 вересня, у День знань, із молитви та благословення архіпастирів.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-служби учбових закладів.

2 вересня Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври та молебень перед початком навчального року в Київських духовних школах.

31 серпня і 1 вересня студенти Київської духовної академії і семінарії молилися разом зі своїм ректором єпископом Білогородським Сильвестром в Академічному храмі на честь Різдва Богородиці та в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Напередодні Дня знань у КДАіС, під головуванням владики-ректора, відбулося засідання Вченої ради Київської духовної академії і семінарії, на якому були представлені нові співробітники, затверджено календарний план 2018-2019 навчального року та розглянуто низку поточних питань.

Також під час засідання було оголошено про те, що студент академії та вихованець семінарії удостоєні стипендії Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та один студент академії й один сімнарист — стипендії імені Блаженнішого Митрополита Володимира.

Далі, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, за заслуги перед УПЦ та з нагоди ювілеїв, владика ректор вручив ордена викладачам і співробітникам Київських духовних шкіл. Секретар Вченої ради КДА доцент протоієрей Василій Яковчук удостоєний ордена святителя Петра Могили, доцент протоієрей Ярослав Шовкеник — ордена святителя Петра Могили, доцент Дуніна Людмила Павлівна — ордена святої великомучениці Варвари ІІ ступеня, протоієрей Владислав Софійчук — ордена святителя Димитрія Ростовського, протоієрей Володимир Долгіх — ордена святителя Петра Могили, співробітник КДАіС Федоренко Тетяна Михайлівна — ордена святої великомучениці Варвари ІІ ступеня.

Єпископ Сильвестр побажав усім допомоги Божої у новому навчальному році.

1 вересня у Сумській духовній семінарії відбулися урочистості, присвячені початку нового 2018-2019 навчального року.

31 серпня відбулася Педагогічна рада, після в домовому храмі семінарії в честь преподобного Симеона Нового Богослова і праведного Іоанна Кронштадтського викладачі і студенти молилися за богослужінням. 1 вересня в семінарському храмі була звершена Божественна літургія, за якою вихованці причастилися Святих Христових Таїн.

Ректор митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив молебено на початок навчання та окропив святою водою семінаристів, навчальні аудиторії та житлові кімнати вихованців. Після молебню відбувся урочистий акт, присвячений початку нового 2018-2019 навчального року.

Також Сумський митрополит благословив викладачів, співробітників семінарії на віддану працю, а студентів – на ревносне вивчення богословських наук. Вихованцям першого курсу були вручені пам’ятні подарунки – книги.

1 вересня також відбулися урочистості в Полтавській місіонерській духовній семінарії. Традиційно День знань розпочався зі спільної молитви у Трьохсвятительському храмі. Молебень перед початком навчального року очолив віце-ректор семінарії єпископ Новосанжарський Веніамін у співслужінні викладачів у священному сані.

Після молебню владика зі словом звернувся до семінаристів та благословив кожного.

В Актовій залі відбулося спільне засідання викладачів і студентів, на якому обговорювалися поточні питання навчально-виховного процесу. Єпископ Новосанжарський Веніамін привітав усіх із початком навчального року, вказав на особливості навчання у місіонерській Духовній школі, представив нових співробітників і привітав стипендіата імені святителя Димитрія Ростовського — Закладну Дарину, студентку 3-го курсу іконописної школи.

2 вересня в усіх храмах м. Горішні Плавні відслужено традиційний молебень для школярів, студентів, вчителів і викладачів перед початком нового навчального року.

31 серпня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел у співслужінні ректора Одеської духовнох семінарії архімандрита Серафима та викладачів і студентів у священному сані звершив акафіст і молебень перед початком навчального року в соборі на честь ікони Богородиці «Живоносне джерело».

Після пройшла педагогічна нарада під головуванням ректора, а також урочистий Акт, присвячений початку нового 2018-2019 навчального року.

Ректор ОДС архімандрит Серафим подякував митрополиту Агафангелу за його турботу про викладачів та учнів Одеської духовної школи.

Митрополит Агафангел звернувся до всіх зі словом батьківського повчання та благословив учнів першого курсу пам’ятними книгами.

Божественною літургією у семінарському храмі святих Кирила і Мефодія та урочистим молебнем перед початком навчання розпочався 1 вересня 2018-2019 навчальний рік для студентів Волинської духовної семінарії.

Богослужіння очолив ректор Волинської духовної семінарії архімандрит Євменій (Михалевський). Ректор наголосив студентам про важливість щирої молитви перед будь-якою справою та додав, що «майбутнім пастирям Христової Церкви дуже важливо постійно себе духовно вдосконалювати».

Викладачам ВДС архімандрит Євменій побажав терпіння і мудрості, щоб сумлінно навчати вихованців і вкладати у їх серця зерна Христового вчення.

З молитви 1 вересня розпочався новий навчальний рік у Почаївській духовній семінарії. Ректор семінарії єпископ Шумський Серафим очолив Божественну літургію та молебень перед початком начального року. Під час літургії владика рукоположив у сан диякона вихованця 4-го класу Бочака Василя.

Після закінчення молебну ректор семінарії разом із викладачами та вихованцями семінарії вклонилися лаврським святиням Почаївської Лаври: мощам преподобних Іова та Амфілохія, Стопі Пресвятої Богородиці, Почаївській іконі Божої Матері.

Після відбувся урочистий акт і зустріч єпископа Серафима, ректора семінарії з викладачами та вихованцями духовної школи. Владика нагадав вихованцям про ідеал пастирського служіння. За традицією, вихованцям 1-го класу вручили «Молитвослов» і Псалтир.