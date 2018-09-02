У день свого 80-річного ювілею митрополит Одеський Агафангел очолив богослужіння у монастирі на Святій Горі

Сьогодні, 2 вересня, у день свого 80-річного ювілею, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив Божественну літургію у Свято-Пантелеімоновому чоловічому монастирі на Святій горі Афон.

За богослужінням собор архіпастирів звершив старанну молитву про жаданий мир на українській землі, повідомляє "Православна Одеса".

На завершення богослужіння митрополит Агафангел звернувся зі словом повчання до братії Свято-Пантелеімонівського монастиря і до прочан, потім передав у дар обителі ковчег із часткою мощей преподобного Кукші Одеського, зазначивши при цьому, що в минулому преподобний був у числі афонської братії, проживаючи в скиті Нова Фиваїда, а нині біля Престолу Божого ревно молиться за тих, хто проходить чернечий подвиг у місцях його земного служіння.

Владика побажав ігумену Свято-Пантелеймонівського монастиря архімандриту Євлогію та братії кріпості духовних і тілесних сил і спасіння. Після участі у братській трапезі високий гість ознайомився з великою експозицією монастирського музею і вклонився численним святиням, що зберігаються в монастирській ризниці.