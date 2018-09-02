Запорізька єпархія УПЦ оплатила доставку та переробку 287 кг батарейок, зібраних у храмах

З благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки, Запорізька єпархія Української Православної Церкви 31 серпня оплатила доставку та переробку 287 кг відпрацьованих елементів живлення (пальчикових батарейок), зібраних у храмах єпархії в рамках циклу екологічних заходів, приурочених до Дня особливої молитви про творіння Божі, який наближається.

Утилізація батарейок проводиться спеціалізованим підприємством «Конвеєр.Biz», що знаходиться у місті Біла Церква Київської області, повідомляє прес-служба єпархії.