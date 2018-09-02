Запорізька єпархії УПЦ проводить конкурс есе для педагогів недільних шкіл

Методичний центр Запорізької єпархії УПЦ спільно з кафедрою богослов’я і гуманітарних дисциплін Класичного приватного університету проводить конкурс есе «Що потрібно змінити в сучасній недільній школі?» для педагогів недільних шкіл.

Роботи приймаються до 21 вересня, повідомляється на сайті єпархії.

"Недільна школа в післярадянському просторі – явище, що має не дуже великий досвід існування. Вона тільки формується, шукає ефективні форми існування. Які можна запропонувати критерії продуктивності її діяльності? Які шляхи ведуть до втішливих показників? Що вона може запропонувати сучасним дітям? Як заохотити їх прийти і залишиться в церковному просторі, почати своє власне духовне життя? – цікаві питання для педагогів недільних шкіл", - зазначають організатори конкурсу.

З положенням про конкурс можна ознайомитися тут.