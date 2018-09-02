Вийшов фільм до 80-річного ювілею митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела

Працями творчого колективу інформаційного відділу Одеської єпархії УПЦ спільно з ТРК «Глас» підготовлений фільм до 80-річного ювілею митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела.

Сьогодні, 2 серпня, у день ювілею митрополита про це повідомила "Православна Одеса".

"«Цель моей жизни - созидание!» - ми винесли у заголовок фільму, так як ці слова ідеально передають головну життєву позицію всього 80-річного життя митрополита Агафангела. Понад 5 місяців зйомок, тисячі кілометрів шляху, понад 20 інтерв'ю з людьми, які зустрічалися з одеським святителем на Його життєвому шляху", - повідомили творці фільму.

У фільмі представлені дитячі спогади, юність, доленосний вибір чернечого шляху, спогади людей, які йшли однією життєвою дорогою зі святителем у різні моменти Його життя, фрагменти історичних подій Української Православної Церкви, що визначили хід її історії.

"Все життя Митрополита Агафангела в 1,5 годинному фільмі. Ми готували цей фільм зі скрупульозністю і детальністю, щоб Ви могли дізнатися свого архіпастиря у всій повноті життя Людини", - кажуть творці фільму.