Тисячу вірян УПЦ відвідають Святу Землю у рамках паломництва УПЦ

У період з 5 по 12 вересня відбудеться поїздка в Ізраїль, організована Паломницьким Центром Української Православної Церкви.

У заході візьмуть участь близько тисячі вірних, повідомляється на сайті Паломницького центру УПЦ.

У суботу, 1 вересня, в Андріє-Володимирському приділі Кафедрального собору Української Православної Церкви відбувся молебень «Про подорожуючих», який очолив архієпископ Бородянський Варсонофій.

У напутньому слові до прочан владика сказав: «Володимир Даль колись у своєму словнику написав, що паломництво – це ходіння по святих місцях Єрусалима. Лише пізніше паломництвом стали називати поклоніння святиням, незалежно від їхньої географії. Мабуть тому, саме з мандрівкою до Єрусалима віруючі пов’язують стільки сподівань. Я бажаю, щоб ваше поклоніння було сповнено молитви і послужило справі вашого спасіння».

«Як ті, хто відправляються у паломництво, так і ті, хто нас проводжають, мають усвідомлювати, що ми їдемо не на курорт і не на відпочинок, – прокоментував арімандрит Полікарп (Ліненко), який також відправиться в поїздку у якості духівника однієї з груп. - Паломництво святими місцями – це титанічний труд. Доведеться дуже рано вставати, багато ходити пішки, у нас будуть нічні богослужіння, на нас чекають незручності перельоту і спекотне південне сонце. Всі ці випробування можуть показати нам наші немочі і недосконалість. Саме так діє благодать Святої Землі і Святого Євангелія – відкриваючи їх, ми пізнаємо власну недосконалість. Ми їдемо молитись за ближніх і за дальніх, будемо просити «о мире всего мира», і обов’язково – про добробут нашої держави».

«Багато хто з наших паломників їде в Ізраїль не вперше – я особисто знаю тих, хто відправляється на прощу вже в п’ятий раз. Це означає, що Свята Земля кожного разу залишає в людській душі запитання і кожного разу дає нові відповіді. Вже знайомі святині щоразу відкриваються по-іншому – саме так діє на людей Святе Письмо. Недаремно саму Святу Землю часто називають «П’ятим Євангелієм», - зазначив Володимир Теліженко, директор Паломницького Центру Української Православної Церкви: