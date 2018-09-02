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Міжнародний фестиваль християнських піснеспівів оголосив конкурс Різдвяних пісень народів світу

07:46, 02 вересня 2018
Православ`я
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Фестиваль «Пісні християнського світу» оголошує конкурс «Різдвяні пісні народів світу» / patrfest.ru

Заявки на участь у конкурсі приймаються з 1 вересня по 30 листопада, повідомляє сайт patriarchia.ru.

Мета фестивалю — об'єднання зусиль суспільства, держави і церкви у справі збереження і розвитку національних традицій духовного співу, залучення широкої громадськості, насамперед молоді, до церковної, народної, класичної та сучасної академічної музичної культури, а також розширення міжнародного культурного співробітництва.

Заходи фестивалю включають тематичні конкурси «Різдвяні пісні народів світу», «Великодні пісні народів світу». Тематичні конкурси проводяться в очно-заочній формі.

Заявку на конкурс можна надіслати тут.

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