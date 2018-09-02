Міжнародний фестиваль християнських піснеспівів оголосив конкурс Різдвяних пісень народів світу
07:46, 02 вересня 2018Православ`я
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Фестиваль «Пісні християнського світу» оголошує конкурс «Різдвяні пісні народів світу» / patrfest.ru
Патріарший міжнародний фестиваль «Пісні християнського світу» оголошує тематичний конкурс «Різдвяні пісні народів світу».
Заявки на участь у конкурсі приймаються з 1 вересня по 30 листопада, повідомляє сайт patriarchia.ru.
Мета фестивалю — об'єднання зусиль суспільства, держави і церкви у справі збереження і розвитку національних традицій духовного співу, залучення широкої громадськості, насамперед молоді, до церковної, народної, класичної та сучасної академічної музичної культури, а також розширення міжнародного культурного співробітництва.
Заходи фестивалю включають тематичні конкурси «Різдвяні пісні народів світу», «Великодні пісні народів світу». Тематичні конкурси проводяться в очно-заочній формі.
Заявку на конкурс можна надіслати тут.
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