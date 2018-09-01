Православні Житомира відзначать свято Подільської ікони Божої Матері масштабною хресною ходою

У середу, 5 вересня, Українська Православна Церква молитовно шанує чудотворний образ Божої Матері, що знаходиться у Житомирському Свято-Успенському архієрейському соборі та іменується "Подільська".

Щорічно, уже за традицією, на свято в честь Пресвятої Богородиці у древньому соборі на Подолі збираються православні житомиряни та сотні паломників. Кульмінацією свята є маштабний хресний хід від Свято-Успенського архієрейського собору до Спасо-Преображенського та Свято-Хрестовоздвиженського кафедральних соборів і назад, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

Порядок урочистих богослужінь на честь свята у Свято-Успенському архієрейському соборі:

8.00 - Водосвятний молебень.

8.30 - Часи. Божественна літургія.

Після літургії - загальноєпархіальний хресний хід.