Православні Житомира відзначать свято Подільської ікони Божої Матері масштабною хресною ходою
У середу, 5 вересня, Українська Православна Церква молитовно шанує чудотворний образ Божої Матері, що знаходиться у Житомирському Свято-Успенському архієрейському соборі та іменується "Подільська".
Щорічно, уже за традицією, на свято в честь Пресвятої Богородиці у древньому соборі на Подолі збираються православні житомиряни та сотні паломників. Кульмінацією свята є маштабний хресний хід від Свято-Успенського архієрейського собору до Спасо-Преображенського та Свято-Хрестовоздвиженського кафедральних соборів і назад, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.
Порядок урочистих богослужінь на честь свята у Свято-Успенському архієрейському соборі:
8.00 - Водосвятний молебень.
8.30 - Часи. Божественна літургія.
Після літургії - загальноєпархіальний хресний хід.