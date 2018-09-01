У Стамбулі почався Архієрейський Собор Константинопольського Патріархату
17:23, 01 вересня 2018Православ`я
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У Стамбулі почався Архієрейський Собор Константинопольського Патріархату / fanarion.blogspot.com
Архієрейський Собор Константинопольського Патріархату на чолі з Патріархом Варфоломієм почався в Стамбулі сьогодні, 1 вересня, і триватиме 3 дні.
Як повідомляє грецьке видання "Фанаріон", на зустрічі обговорять внутрішні питання Церкви, а також Православ'я в цілому.
Архієрейський Собор Константинопольського Патріархату – Синаксис – проходить не частіше, ніж раз на три роки, і в останній раз він проходив у серпні 2015 року, незадовго до Критського собору влітку 2016 року.
Як правило, юридично закріплені рішення на Синаксисі не приймаються, але таке засідання має важливе значення для формування майбутніх подій.
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