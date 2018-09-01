У Зачатівському монастирі відреставрували Церкву Зіслання Духа Святого XIX століття

У московському Зачатівському монастирі відреставровані Церква Зішестя Духа Святого і келійний корпус.

Про це повідомляє "Монастирський вісник".

За словами керівника Мосміськнасліддя, Олексія Ємельянова, «у радянський час монастир поніс значні втрати, тим не менш, залишившись найважливішим містобудівним елементом історичної забудови столиці».

«На початку 2000-х роках тут проводили відновлювальні та реставраційні роботи. А буквально днями ми прийняли підсумок реставраційних робіт по Північному корпусу келій і Церкви Зішестя Духа Святого. Реставрація проходила під контролем нашого відомства», - наводяться в повідомленні слова Ємельянова.

«У рамках останніх робіт по збереженню цих об'єктів була проведена реставрація фасадів: фахівці відновили штукатурне покриття, справили вичинку цегляної кладки і пофарбували стіни (келійний корпус – у жовтий колір, а церкву - у білий). В порядок привели білокам'яний цоколь і вимощення будівель. Роботи також торкнулися ганку північного входу: тут майстри встановили пандус... Крім цього була замінена водостічна система будівель», - пояснив Ємельянов.

Церква Зішестя Святого Духа була побудована у 1849-1850 рр. у західній частині Зачатівського монастиря за ініціативою ігумені Варвари Головіної і проектом архітектора М. Биковського.