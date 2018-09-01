В УПЦ заявили, що Константинопольський Патріархат рішення про надання автокефалії українській Церкві не приймав

У промові митрополита Гальського Еммануїла (Адамакіса) щодо результатів зустрічі Константинопольського і Московського патріархів у Стамбулі, відсутні слова про ухвалення рішення надати автокефалію Українській Православній Церкві.

Таку заяву зробив Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«У своїй промові митрополит Еммануїл не повідомляв про те, що нібито Константинопольський Патріархат ухвалив рішення надати автокефалію Церкві в Україні. Дослівно його пряма мова звучить так: «…Як ви знаєте, в Україні вже більше 25 років триває розкол, і Вселенський Патріархат прийняв рішення розглянути всі способи, у які може бути проголошено автокефалію Української Православної Церкви. Саме це рішення було прийнято у квітні, і ми вже імплементуємо це рішення, і про це Вселенський Патріархат також повідомив Патріарху Кирилу під час його візиту…».

У цій фразі відсутня думка про те, що надання автокефалії є ухваленим рішенням. Натомість митрополит Еммануїл розповідає, що Патріархом Варфоломієм було повідомлено Патріарха Кирила, як Константинопольською Патріархією від квітня місяця проводиться дослідження всіх можливих варіантів надання автокефалії Українській Православній Церкві. Константинопольський Патріархат не лише задекларував необхідність пошуку шляхів надання автокефалії, але і «імплементував» це рішення – тобто, безпосередньо розпочав цей пошук. Однак, чи вдалося Константинопольській Патріархії від квітня місяця віднайти варіанти надання автокефалії, і якщо так, то якими вона їх бачить – наразі у промові митрополита Еммануїла не повідомляється. Як і не повідомляється високоповажним ієрархом, чи має на меті Константинопольська Патріархія реалізувати зазначені варіанти, якщо такі теоретично нею будуть віднайдені.

Слід пригадати, що 22 квітня 2018 року на сайті Константинопольського Патріархату з’явився текст комюніке за наслідками роботи Синоду цієї Церкви. У ньому, зокрема, повідомлялося, що Синод «отримав від церковної і цивільної влади, які представляють мільйони українських православних християн, – звернення, яке вимагає дарування автокефалії, вирішив тісно спілкуватися та координувати зі своїми сестринськими Православними Церквами щодо цього питання». Тобто, йде мова про те, що квітневий Синод Константинопольського Патріархату не приймав жодних рішень про надання українській Церкві автокефалії, а лише отримав прохання щодо цього від певних структур та почав його досліджувати у спілкуванні з іншими Помісними Церквами», - йдеться у роз'ясненні Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.