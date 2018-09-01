На Сумщині рятувальники помолилися Богородиці та отримали благословення.

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, за запрошенням керівництва державного пожежно-рятувального загону міста Охтирки благочинний Охтирського та Великописарівського церковних округів протоієрей Євгеній Сопіга звершив святковий молебень, де були вознесені Богові молитви за мир в Україні. Про це повідомляє "Православна Сумщина".

Отець Євгеній щиро привітав особовий склад загону та передав Архіпастирське благословіння митрополита Сумського і Охтирського Євлогія з найкращими побажаннями миру та злагоди.

Настоятель собору подякував особовому складу та керівництву загону МНС за довголітню спільну духовну співпрацю.