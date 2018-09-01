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На Сумщині рятувальники помолилися Богородиці та отримали благословення

10:17, 01 вересня 2018
Православ`я
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Рятувальники Охтирки отримали благословення / portal-pravoslavie.sumy.ua

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, за запрошенням керівництва державного пожежно-рятувального загону міста Охтирки благочинний Охтирського та Великописарівського церковних округів протоієрей Євгеній Сопіга звершив святковий молебень, де були вознесені Богові молитви за мир в Україні. Про це повідомляє "Православна Сумщина".

Рятувальники Охтирки отримали благословення

Отець Євгеній щиро привітав особовий склад загону та передав Архіпастирське благословіння митрополита Сумського і Охтирського Євлогія з найкращими побажаннями миру та злагоди.

Рятувальники Охтирки отримали благословення

Настоятель собору подякував особовому складу та керівництву загону МНС за довголітню спільну духовну співпрацю.

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