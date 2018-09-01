Грецький старець Амфілохій (Макрис) зарахований до лику святих

Зарахований до лику святих відомий грецький старець Амфілохій (Макрис).

Рішення прийнято на засіданні Священного Синоду Константинопольської Православної Церкви, що відбулося 29 серпня під головуванням Патріарха Константинопольського Варфоломія, повідомляє "Седмиця".

«За пропозицією канонічної комісії був включений у календар святих Константинопольської Православної Церкви архімандрит Амфілохій (Макрис)», – сказано в повідомленні.

Архімандрит Амфілохій (Макрис) народився у 1889 році на острові Патмос (Греція) і вже в 17 років він прийняв чернечий постриг у монастирі Іоанна Богослова. Був духовним чадом святителя Нектарія Егинського. Заснував два жіночих монастиря, вів духовну, просвітницьку, місійну та доброчинну діяльність. Жив у молитві й аскези, був настоятелем монастиря Іоанна Богослова і патріаршим екзархом на острові Патмос. Спочив 16 квітня 1970 року. Широко відомий як автор духовних настанов. Від його чесних мощей відбуваються чудеса.