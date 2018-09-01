На засіданні Синоду Православної Церкви Молдови обговорили майбутні Конгрес сім'ї у Кишиневі та візит Патріарха
08:15, 01 вересня 2018Православ`я
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Відбулося засідання Синоду Православної Церкви Молдови / mitropolia.md
У четвер, 30 серпня, у Єпархіальному управлінні Кишинівсько-Молдавської митрополії відбулося чергове засідання Синоду Православної Церкви Молдови, яке пройшло під головуванням глави Православної Церкви Молдови Митрополита Володимира.
У ході проведеного засідання обговорювалися питання участі Молдавської митрополії у Міжнародному конгресі сім'ї, який відбудеться вперше в Кишиневі у період 14-16 вересня, а також підготовчі заходи, приурочені до візиту Патріарха Кирила в Республіку Молдову. Про це повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви Молдови.
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