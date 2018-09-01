У Донському монастирі зустріли чудотворну Донську ікону Божої Матері

У п'ятницю, 31 серпня, з благословення Патріарха Кирила в московський Донський монастир прибула Донська ікона Божої Матері.

Біля ганку Великого собору святиню урочисто зустріли намісник монастиря єпископ Бронницький Парамон, братія обителі та численні віруючі. Під спів тропаря ікону перенесли у Великий собор на прикрашене квітами місце, повідомляє сайт Донського монастиря.

Владика Парамон очолив Малу вечірню з акафістом Донської ікони Божої Матері у співслужінні духовенства обителі, після чого всі бажаючі могли прикластися до святині, підносячи свої молитви до Пресвятої Богородиці.

Чудотворна Донська ікона Божої Матері буде перебувати у Великому соборі монастиря до 3 вересня.