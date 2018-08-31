Вчені та богослови представлять матеріали про місіонерське служіння і мученицьку кончину священномученика Іоанна Восторгова

В історичному Московському єпархіальному будинку, нині головній будівлі Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету, 5 вересня відбудеться церковно-наукова конференція, присвячена 100-річчю мученицької кончини священномученика Іоанна Восторгова і початку червоного терору.

Ініціатором проведення конференції виступила Комісія по дослідженню подвигу новомучеників і сповідників і вшанування пам'яті спочилих священнослужителів Московської міської єпархії під головуванням протоієрея Кирила Каледи, повідомляє "Седмиця".

На конференції виступлять викладачі ПСТГУ і запрошені фахівці з доповідями: «Короткий огляд місіонерського служіння священномученика Іоанна Восторгова», «Служіння Слову Божому священномученика Іоанна Восторгова», «Початок червоного терору в Радянській Росії і Православна Церква», «До питання про причини арешту протоієрея Іоанна Восторгова», тощо.

Перед відкриттям конференції голова Синодального відділу з церковної благодійності та соціального служениюепископ Орєхово-Зуєвський Пантелеїмон звершить Божественну літургію.