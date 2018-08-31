Сумчан запрошують на щотижневі катехізаторські лекції-бесіди з митрополитом
22:07, 31 серпня 2018Православ`я
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Після лекції владика надаватиме відповіді на запитання / sts.sumy.ua
З 12 вересня у Сумах розпочинаються щотижневі лекції-бесіди з митрополитом Сумським і Охтирським Євлогієм.
Кожної середи, крім канунів двонадесятих та великих свят, о 17.30 в актовій залі Сумського єпархіального управління митрополит Сумський і Охтирський Євлогій проводитиме катехізичні лекції, повідомляє "Православна Сумщина".
Після лекції владика надаватиме відповіді на запитання. На учасників лекторію чекають чай та солодощі.
Вхід вільний. Запрошуються усі бажаючі.
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