Сумчан запрошують на щотижневі катехізаторські лекції-бесіди з митрополитом

З 12 вересня у Сумах розпочинаються щотижневі лекції-бесіди з митрополитом Сумським і Охтирським Євлогієм.

Кожної середи, крім канунів двонадесятих та великих свят, о 17.30 в актовій залі Сумського єпархіального управління митрополит Сумський і Охтирський Євлогій проводитиме катехізичні лекції, повідомляє "Православна Сумщина".

Після лекції владика надаватиме відповіді на запитання. На учасників лекторію чекають чай та солодощі.

Вхід вільний. Запрошуються усі бажаючі.