Митрополит Агафангел звершив акафіст та молебень перед початком навчального року в Одеській духовній семінарії (відео)

Митрополит Агафангел у співслужінні ректора Одеської духовної семінарії архімандрита Серафима, викладачів та студентів у священному сані 31 серпня звершив акафіст та молебень перед початком навчального року в соборі на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело».

Перед початком богослужіння Владика благословив учнів першого курсу на носіння подрясников, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

В Одеській духовній семінарії також пройшла педагогічна нарада під головуванням ректора архімандрита Серафима, на якій були розглянуті майбутні плани в 2018-2019 навчальному році.

Після чого владика Агафангел очолив урочистий Акт, присвячений початку нового навчального року, в актовій залі Одеської духовної семінарії.