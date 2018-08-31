Митрополит Агафангел звершив акафіст та молебень перед початком навчального року в Одеській духовній семінарії (відео)
Митрополит Агафангел у співслужінні ректора Одеської духовної семінарії архімандрита Серафима, викладачів та студентів у священному сані 31 серпня звершив акафіст та молебень перед початком навчального року в соборі на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело».
Перед початком богослужіння Владика благословив учнів першого курсу на носіння подрясников, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
В Одеській духовній семінарії також пройшла педагогічна нарада під головуванням ректора архімандрита Серафима, на якій були розглянуті майбутні плани в 2018-2019 навчальному році.
Після чого владика Агафангел очолив урочистий Акт, присвячений початку нового навчального року, в актовій залі Одеської духовної семінарії.