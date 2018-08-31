Митрополит Онуфрій очолив богослужіння в пам'ять святих Флора і Лавра

У день пам'яті святих мучеників Флора та Лавра, 31 серпня, Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Вознесенському соборі Свято-Вознесенського Флорівського монастиря.

За богослужінням була звершена сугуба молитва про мир в Україні, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель вручив ігуменський жезл настоятельці Флорівської обителі ігумені Євлампії (Єлісейкіній).

На завершення богослужіння відбувся хресний хід, після якого священнослужителі освятили хрест на могилі ігумені Антонії (Фількіної), яка відійшла до Господа 16 квітня.