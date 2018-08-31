Патріарх Кирил прокоментував зустріч з Патріархом Варфоломієм

У Тронному залі Константинопольської Патріархії в стамбульському районі Фанар 31 серпня відбулася зустріч Патріарха Константинопольського Варфоломія і Патріарха Кирила.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

За словами Предстоятеля РПЦ, за два роки, що пройшли від часу останньої зустрічі двох Предстоятелів, «багато чого сталося в житті наших Церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася».

Охарактеризувавши діалог, що відбувся, як «розмову між двома братами», Патріарх Кирил заявив, що були обговорені «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

«Сподіваюся, ми будемо і надалі працювати разом, для того щоб світ ставав кращим», - додав Предстоятель Руської Православної Церкви.

«Без узгодження з Його Святістю не хотів би посвячувати вас в деталі, хоча нічого секретного не було такого, що викликало б вибух у свідомості, - уточнив Патріарх Кирил. - Розмова була дуже правильною - розмова глав двох Церков, які усвідомлюють відповідальність за стан Вселенського Православ'я і стан людських душ у тих місцях і в тих країнах, які знаходяться в нашій відповідальності».

Торкнувшись теми продовження всеправославного діалогу, Патріарх підкреслив: «Постійно виникають проблеми, які є викликами для Церков з пастирської точки зору. Світ дуже швидко змінюється, і жодна Церква не може приймати рішення, які суперечили б позиції іншої Православної Церкви».

«Тому ми просто запрограмовані на взаємодію, співпрацю, а оскільки світ змінюється швидко, то і ця співпраця має бути достатньо динамічною», - сказав Патріарх Кирил.