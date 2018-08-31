У Житомирі відбудеться маштабний хресний хід у день свята Подільської ікони Богородиці
14:50, 31 серпня 2018Православ`я
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У Житомирі відбудеться маштабний хресний хід / facebook.com/MitropolitNikodim
У Житомирі відбудеться маштабний хресний хід у день свята Подільської ікони Богородиці, яка вшановується 5 вересня.
Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, за традицією, на свято на Подолі збираються православні житомиряни та сотні паломників. Кульмінацією свята є маштабний хресний хід від Свято-Успенського архієрейського собору до Спасо-Преображенського та Свято-Хрестовоздвиженського кафедральних соборів і назад.
Порядок урочистих богослужінь на честь свята у Свято-Успенському соборі:
8.00 - Водосвятний молебень.
8.30 - Часи. Божественна літургія.
Після літургії - загальноєпархіальний хресний хід.
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