У Житомирі відбудеться маштабний хресний хід у день свята Подільської ікони Богородиці, яка вшановується 5 вересня.

Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, за традицією, на свято на Подолі збираються православні житомиряни та сотні паломників. Кульмінацією свята є маштабний хресний хід від Свято-Успенського архієрейського собору до Спасо-Преображенського та Свято-Хрестовоздвиженського кафедральних соборів і назад.

Порядок урочистих богослужінь на честь свята у Свято-Успенському соборі:

8.00 - Водосвятний молебень.

8.30 - Часи. Божественна літургія.

Після літургії - загальноєпархіальний хресний хід.