На урочистості з нагоди свята Свенської ікони Богородиці хресним ходом прийшли 4,5 тисячі православних

Відбулися урочистості з нагоди свята Свенської ікони Божої Матері, день святкування - 30 серпня.

Центром урочистостей став Успенський Свенський чоловічий монастир, який цього року відзначаєт 730-річчя від дня заснування, повідомляє patriarchia.ru.

Божественну літургію в Успенському соборі монастиря звершив митрополит Брянський і Севський Олександр та єпископ Клинцівський і Трубчевський Володимир.

Після літургії навколо обителі відбувся хресний хід з Свенською іконою Божої Матері - точним списком чудотворної Свенської ікони Богородиці, яка зберігається в Третьяковській галереї в Москві. Монастир оточує старовинна стіна довжиною 777 метрів. Віряни пройшли центральними вулицями до Свято-Троїцького кафедрального собору.

Безліч жителів Брянська та області, а також паломники з сусідніх регіонів з'їхалися в обитель для участі у святкових урочистостях. У восьмикілометровому ході взяли участь 4,5 тисячі осіб. Хід супроводжували православні добровольці та волонтери-медики з-поміж студентської молоді.

Хресний хід завершився біля стін кафедрального собору.