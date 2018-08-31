Патріарх Кирил і Патріарх Варфоломій підкреслили значущість духовного діалогу - зустріч у Стамбулі

У Стамбулі триває зустріч Патріраха Варфоломія з Патріархом Кирилом.

Вселенський Патріарх привітав Предстоятеля Руської Православної Церкви на Фанарі, у своїй резиденції, повідомляє грецьке інформаційне агентство «Romfea».

«Ми раді тут, у Вселенському Патріархаті, вітати Його Блаженство і Його Святість Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Щоразу, коли ми зустрічаємося один з одним, у нас є можливість обговорити питання, що представляють спільний інтерес», - сказав Вселенський Патріарх Варфоломій.

Патріарх Варфоломій також підкреслив: «Ми віримо в діалог, бо, коли політичні лідери через діалог намагаються вирішити проблеми своїх країн, набагато більше ми, релігійні лідери, повинні використовувати цей інструмент діалогу для вирішення наявних проблем».

Зі свого боку Предстоятель Руської Православної Церкви, зокрема, сказав: «Дякую за можливість провести цю зустріч з вами, а також зі членами Священного Синоду.

У всі часи наші Церкви стикаються з проблемами, які виникають і страждають від зовнішнього світу, але кожен раз із допомогою Бога ми знаходили відповіді, і ми знали, як справлятися з цими проблемами», - підкреслив Патріарх Кирил.

Патріарх додав: «Ви правильно згадали діалог і вимовили його в прекрасних словах, але я думаю, що існує велика різниця між діалогом, який ведуть політики з діалогом, який ми проводимо. У політичному діалозі ви захищаєте інтереси своєї країни, але діалог всередині Церкви відрізняється, він духовний. Хоча ми представляємо наші Церкви, у нас є місія від Бога - зберегти єдність Церкви».