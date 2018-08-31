У Стамбулі розпочалась зустріч Патріарха Варфоломія з Патріархом Кирилом (відео)

У Стамбулі розпочалася зустріч Предстоятеля Руської Православної Церкви Патріарха Кирила з Патріархом Константинопольським Варфоломієм.

На ній буде обговорюватися питання про ініціативу створення помісної української церкви, повідомляє російське інформагентство.

Переговори двох Предстоятелів тривають у резиденції Константинопольського Патріарха в стамбульському районі Фанар, імовірно триватимуть три години. Яких-небудь подробиць порядку денного сторони не оприлюднили, обмежившись стандартними формулюваннями церковної дипломатії.

"На зустрічі Предстоятелів будуть обговорюватися питання, що представляють взаємний інтерес", - сказав заступник глави відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Миколай Балашов.

За даними російського інформагентства, тема української церкви все ж буде обговорюватися. На наступний день після переговорів планувалося провести засідання Синоду Константинопольської Православної Перкви й, можливо, прийняти на ньому якесь рішення щодо України. Однак Синод перенесли на 10-12 жовтня.