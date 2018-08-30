Студентів 1-го класу Київської духовної семінарії благословили на носіння підрясників

У четвер, 30 серпня, перед початком навчального року, на площі біля адміністративного корпусу Київських духовних шкіл за традицією ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Білогородський Сильвестр благословив вихованців 1-го класу Київської духовної семінарії на носіння підрясника та скуфії.

Про це повідомляється на сайті КДАіС.

Звертаючись до присутніх, владика ректор зазначив, що для семінариста благословення на носіння підрясника - це важлива подія в їхньому церковному житті та нагадування про те, що віднині вони - майбутні священнослужителі і тому мають поводитись відповідно.