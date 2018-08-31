Свято-Іверський монастир в Одесі придбав канцтовари для вихованців школи-інтернату
05:57, 31 серпня 2018Православ`я
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В інтернаті навчається 80 дітей / eparhiya.od.ua
Молодіжний актив Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря відвідав школу-інтернат у селі Михайлівка Саратського району.
В ході візиту, який відбувся напередодні нового навчального року, вихованцям закладу подарували необхідні для навчання канцтовари, повідомив 30 серпня сайт Одеської єпархії УПЦ.
Молебень на початок навчального року здійснив протоієрей Іоанн Скалозуб / eparhiya.od.ua
У ході зустрічі глава делегації протоієрей Іоанн Скалозуб звершив молебень на початок навчального року та побажав дітям та працівникам інтернату здоров'я і успіхів у навчанні.
У Михайлівській школі-інтернаті виховуються 80 дітей у віці від 6 до 16 років.
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