Свято-Іверський монастир в Одесі придбав канцтовари для вихованців школи-інтернату

Молодіжний актив Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря відвідав школу-інтернат у селі Михайлівка Саратського району.

В ході візиту, який відбувся напередодні нового навчального року, вихованцям закладу подарували необхідні для навчання канцтовари, повідомив 30 серпня сайт Одеської єпархії УПЦ.

У ході зустрічі глава делегації протоієрей Іоанн Скалозуб звершив молебень на початок навчального року та побажав дітям та працівникам інтернату здоров'я і успіхів у навчанні.

У Михайлівській школі-інтернаті виховуються 80 дітей у віці від 6 до 16 років.