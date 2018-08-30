Сербський Патріарх Іриней у листі до Патріарха Варфоломія торкнувся українського церковного питання

Відновлення «розкольників» у сані без покаяння неможливо.

Про це заявив Патріарх Сербської Православної Церкви у листі до Патріарха Варфоломія, яке 30 серпня опублікувало агентство Romfea.

Як повідомляє Romfea, лист складається з 15 сторінок і містить висновки з обговорень прояву етнофілетизму в сучасному Православ'ї на Священному Синоді ієрархії Сербської Церкви. Також у ньому порушується питання про надання Томосу про автокефалію українській Церкві.

Приводом для написання листа була стурбованість Священного Синоду та Патріарха за єдність Православної Церкви, після втручання Вселенського Патріархату в українське автокефальне питання та проведення маніпуляцій стосовно "розкольницьких організацій", який незважаючи на волю Руської Православної Церкви, прикриваючись у своїх діях минулим "материнством".

Подібне планується також і для "розкольницької" Македонської Православної церкви, ідеться у листі Патріарха.

" Етнофілитизм є одним з найбільш серйозних злочинів у сучасному Православ'ї", зокрема, наголошує у багатосторінковому листі Сербський Патріарх.

Патріарх Сербії підкреслює, що сучасні секуляризовані держави намагаються використовувати Церкву для служіння своїй ідеології та могутності, а для досягнення цього - вдаються до хворобливої ​​етно-схоластики та церковної державної думки, що приносить велику шкоду Церкві Божій.

Також патріарх зауважив, що Україні, Македонії, Чорногорії, де донедавна державна влада була комуністичною, владу не можна розглядати, як ту, котра хоче створити благі умови для Церкви.

Сербський Патріарх стурбований питанням "Македонської Церкви" і зауважив, що вирішення її канонічного статусу входить лише до компетенції Сербської Церкви. Так само і зі статусом УПЦ - тільки РПЦ може займатися її автокефальним питанням.

Патріарх Іриней називає дії, спрямовані на визнання «розкольників» фатальними для єдності святого Православ'я. Зокрема, такими він вважає «виправдання і відновлення розкольників у чині єпископів, особливо головного розкольника Київського Філарета Денисенка, а потім канонічна і літургійна єдність з розкольницькими групами без покаяння і повернення до єдності з Руською Церквою, від якої вони відпали, без схвалення Патріарха Московського і без координації з ним».

На думку Патріарха, дія по реабілітації УПЦ КП «буде означати разом з тим небратське ставлення до мученицької Церкви в руських землях», що, як очікує предстоятель Сербської Церкви, ні в якому випадку не трапиться.

«Ні за яких умов, впливів або тисків Їй [Константинопольській Церкві, – приміт. ред.] не дозволено вдаватися до якоїсь поспішної дії, що може принести шкоду Всеправославній єдності, продовжуючи життя розкольникам, тоді як його [розкол] слід лікувати і подолати», – повідомив Патріарх Іриней.

Підкреслюючи факт, що Константинополь – Церква-Матір для Києва, Москви та інших міст, Патріарх Іриней у той же час не вважає, що це дає якісь виняткові права.

Патріарх Іриней нагадав, що Собор на Криті підтвердив існування чотирнадцяти автокефальних Церков у їх нинішніх канонічних межах. Цією заявою Собору на Криті підтверджується, що автономна українська Церква знаходиться у юрисдикції Московського Патріархату.

"Честь і гідність "Церковного материнства" не надає цим самим Церкві-Матері право ігнорувати або, більш того, ставити під сумнів історично утворені автокефалії та юрисдикції", – заявив Предстоятель Сербської Церкви.