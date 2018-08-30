Синод Константинопольської Православної Церкви обрав нового митрополита Лаодікійського

Священний Синод Константинопольської Православної Церкви зібрався 29 серпня на засідання, яке відбулося під головуванням Патріарха Варфоломія.

Засідання передувало синаксу всіх архієреїв Константинопольського Патріархату, який почнеться 1 вересня. Про це повідомило видання Fanarion.

У ході засідання були прийняті наступні рішення

1) За пропозицією канонічної комісії був включений у календар святих Константинопольської Православної Церкви архімандрит Амфілохій (Макрис), старець, що жив у молитві й аскезі на острові Патміос, який розвинув активну духовну діяльність на островах Додеканеського архіпелагу, на острові Кріт та в інших регіонах. Він був настоятелем історичного монастиря Святого Іоанна Богослова і патріаршим екзархом на острові Патмос, Старець Макарій відомий також тим, що заснував на цьому острові монастир Благовіщення Богородиці.

2) За пропозицією Патріарха Константинопольського Варфоломія єпископ Феодорит, який до цього часу був єпископом Назианським, одностайно був обраний митрополитом Лаодикійським.

3) У відповідь на запит митрополита Австрійського Арсенія, екзарха Угорщини, протосинкел Австрійської єпархії Константинопольського Патріархату архімандрит Паїсій (Ларензакіс) одностайно обраний вікарним єпископом Австрійської єпархії з титулом «Апамейський» і місцеперебуванням у Будапешті.