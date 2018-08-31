РПЦ має намір відновити православний храм у Сеулі

РПЦ має намір відновити храм, збудований у столиці Південної Кореї понад століття тому.

Про це заявив патріарх Московський і всієї Русі Кирил, повідомляє inVictory.

«У 1900 році на півдні, в Сеулі, був побудований православний храм, і ми докладаємо зусиль, щоб його відновити. Але, на жаль, це досі неможливо з якихось причин, які нам не до кінця зрозумілі, але які, можливо, мають якесь політичне звучання», — сказав він на зустрічі з делегацією Православного комітету КНДР.

При цьому патріарх зазначив, що в РПЦ «є намір» відновити храм у Сеулі «з тим, щоб православні віруючі могли вносити спільний внесок у мирне об'єднання батьківщини».