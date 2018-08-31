Священик УПЦ пояснив, навіщо в храм приносять продукти

У православних храмах існують панахидні столи, куди люди приносять продукти, після чого пишуть записку про упокій і подають її для молитви священика.

Для чого це робиться, розповів клірик Горлівської і Слов'янської єпархії протоієрей Тарасій Перепелиця в інтерв'ю прес-службі єпархії.

За його словами, традиція приносити в храм продукти існує з часів перших християн, які приносили хліб і вино для здійснення Таїнства Євхаристії. Ця традиція дійшла до наших днів, при цьому дещо трансформувалася. Продукти приносять як дар Церкві і священику, в подяку за спільну молитву за упокій тих, чиї імена подали в записці, а також як милостиню від імені тих, про кого ми бажаємо помолитися.

«Після смерті неможливо покаятися і пожертвувати. Пам'ятаючи про наших померлих, ми несемо в храм продукти, роблячи за них те, що вони, можливо, не доробили за життя. З цих продуктів потім готують трапези в храмах, їх роздають нужденним. Люди, що приймають ці продукти, стають сомолитвенниками тих, про кого молився священик. Нічого страшного, що він не знає їх імена, — Господь знає. Ця милостиня має велике значення, вона продуктивна і багатофункціональна, якщо можна так висловитися», - пояснює священик.

До такої милостині можуть вдаватися ті, хто хоче допомогти кому-небудь їжею, продовжує отець Тарасій. «Буває так, що чоловік дав жебракові булочку або хліб, а тому не треба. Якщо ж принести продукти на панихидный стіл — будь-які, які хто має, — такого ніколи не станеться. Неважливо, скільки ви принесете, скільки визнали можливим відірвати від себе. Лепта удовиці була мала, але Господь прийняв її і поставив вище будь-якої іншої жертви. Так само і ми: скільки б не відняли від себе, свого бюджету — це буде велика милість для родичів, які чекають, коли ж ми згадаємо про них, коли помолимося. Це буде допомогою нужденним, які чекають нашої жертви», - каже він.

Господь сказав: «Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть» (Мф. 5:7). «Роблячи так, ми вчимося милостині. Це дуже важливо, тому буде чудово, якщо ми скористаємося можливістю поділитися частиною свого статку з незаможними», - резюмує священнослужитель.