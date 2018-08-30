У Казахстані помолилися про в'язнів жіночого концтабору, прославлених у сонмі новомучеників

У Казахстані помолилися про узниць жіночого концтабору, прославлених у сонмі новомучеників.

Напередодні 100-річчя початку червоного терору митрополит Астанайський і Казахстанський Олександр відвідав храм новомучениць Акмолинських у Целіноградському районі Акмолинської області Казахстану, де звершив молебень прославленим у лику святих страждальців за Христа та панахиду за всіма безвинно убієнними у роки гонінь на Православну Церкву, повідомляє "Благовіст-інфо".

Паломництво владики Олександра до місця страждань Акмолинских новомучениць приурочено до річниці трагічної дати — 100-річчя початку червоного терору. Після замаху на Леніна 30 серпня 1918 року в країні був оголошений червоний терор — жорстокі розправи більшовиками в ході громадянської війни осіб, що звинувачувалися у контрреволюційній діяльності. З особливою люттю знищувалися представники Церкви.

Гості відвідали музейно-меморіальний комплекс жертв політичних репресій і тоталітаризму в селі Акмол, де з 1937-го по 1953 рік знаходився 17-й виправно-трудовий табір Р-17, більше відомий під назвою «Акмолінський табір дружин зрадників Батьківщини» («АЛЖИР»).

Митрополит Олександр, священнослужителі і миряни піднесли молитви про узниць Акмолинського концтабору та про всіх православних християн, що «у час лютих гонінь від безбожників замучених і убієнних, від голоду, холоду, ран, хвороб і непосильних робіт померлих».

«АЛЖИР» був найбільшою жіночою колонією на території Казахстану, у ньому утримувалися дружини, матері, дочки і сестри людей, засуджених за статтями «ворог народу» і «зрадник Батьківщини». На Ювілейному Архієрейському соборі Руської Православної Церкви в серпні 2000 року 12 в'язнів Акмолинського жіночого табору були прославлені в сонмі новомучеників і сповідників Руської Церкви для загальноцерковного шанування.