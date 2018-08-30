этот материал доступен на русском

В Естонії понад три тисячі паломників відвідали престольні урочистості Пюхтицького Успенського монастиря

15:05, 30 серпня 2018
Православ`я
2016 0
У Свято-Успенському Пюхтицькому монастирі відзначили престольне свято / monasterium.ru

У Свято-Успенському Пюхтицькому ставропігійному жіночому монастирі 28 серпня відзначили престольне свято обителі – день Успіння Пресвятої Богородиці.

Урочисте святкове богослужіння очолив митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген у співслужінні кліриків обителі і духовенства Естонської Православної Церкви, повідомляє "Монастирський вісник".

/ monasterium.ru

Цього дня у Пюхтицькій обителі зібралося понад три тисячі паломників з Естонії, Росії, Латвії, Литви, Німеччини, Італії та інших країн.

/ monasterium.ru

Митрополит Євген звернувся з пастирським словом до присутніх в Успенському соборі обителі. У своєму слові владика звернув особливу увагу на значення і сенс події Успіння Пресвятої Богородиці для сучасної людини і на важливість християнського життя правильного цілепокладання.

Після закінчення богослужіння відбувся традиційний хресний хід із чудотворним образом Успіння Пресвятої Богородиці на Святе джерело.

По поверненні з хресного ходу усім паломникам у монастирі була запропонована святкова трапеза.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter