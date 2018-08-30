В Естонії понад три тисячі паломників відвідали престольні урочистості Пюхтицького Успенського монастиря

У Свято-Успенському Пюхтицькому ставропігійному жіночому монастирі 28 серпня відзначили престольне свято обителі – день Успіння Пресвятої Богородиці.

Урочисте святкове богослужіння очолив митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген у співслужінні кліриків обителі і духовенства Естонської Православної Церкви, повідомляє "Монастирський вісник".

Цього дня у Пюхтицькій обителі зібралося понад три тисячі паломників з Естонії, Росії, Латвії, Литви, Німеччини, Італії та інших країн.

Митрополит Євген звернувся з пастирським словом до присутніх в Успенському соборі обителі. У своєму слові владика звернув особливу увагу на значення і сенс події Успіння Пресвятої Богородиці для сучасної людини і на важливість християнського життя правильного цілепокладання.

Після закінчення богослужіння відбувся традиційний хресний хід із чудотворним образом Успіння Пресвятої Богородиці на Святе джерело.

По поверненні з хресного ходу усім паломникам у монастирі була запропонована святкова трапеза.