У центрі Полтави пройшов хресний хід з молитвою про мир в Україні
13:46, 30 серпня 2018Православ`я
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У Полтаві відбувся хресний хід і молитва за Україну / pravoslavie.poltava.ua
Віруючі УПЦ 29 серпня пройшли Полтавою, молячись про Україну.
У день святкування Перенесення із Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Спасителя нашого Іісуса Христа митрополит Полтавський і Миргородський Филип очолив святковий хресний хід, який пройшов в історичному центрі міста. Про це повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.
Віруючі творили свій соборний молитовний труд за мир у державі та захист від лих рідного краю.
Завершилася молитовна хода водосвятним молебнем.
29 серпня в Православній Церкві святкується перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Іісуса Христа, яке відбулося 944 року.
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