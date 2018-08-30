У центрі Полтави пройшов хресний хід з молитвою про мир в Україні

Віруючі УПЦ 29 серпня пройшли Полтавою, молячись про Україну.

У день святкування Перенесення із Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Спасителя нашого Іісуса Христа митрополит Полтавський і Миргородський Филип очолив святковий хресний хід, який пройшов в історичному центрі міста. Про це повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.

Віруючі творили свій соборний молитовний труд за мир у державі та захист від лих рідного краю.

Завершилася молитовна хода водосвятним молебнем.

29 серпня в Православній Церкві святкується перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Іісуса Христа, яке відбулося 944 року.