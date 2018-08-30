Десницю Спиридона Триміфунтського доставили у Храм на Крові

Вранці 30 серпня ковчег з десницею (правою рукою) святителя Спиридона Триміфунтського прибув до Храму на Крові у Єкатеринбурзі.

Столиця Уралу стала другим місцем після Краснодара, куди святиню з грецького острова Корфу доставили в рамках першого принесення 12 регіонами Росії.

Зустріч ковчега у соборі разом із духовенством та багаточисельними вірниками очолив митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Кирил. Усього в зустрічі святині взяли участь близько півтори тисячі людей, повідомляє сайт Єкатеринбурзької єпархії РПЦ.

— Великий чудотворець. Хто хоче переконатися, що це так, прийдіть у Божий храм, поклоніться цій святині, прикладіться до цієї благословляючої правиці та відчуйте в своєму житті, що його допомога справді велика перед Богом, — сказав владика Кирил.

Ковчег із мощами святителя Спиридона буде виставлено для поклоніння віруючим у Храмі-Пам'ятнику на Крові з 30 серпня до 1 вересня. Вклонитися святині можна буде цілодобово.

З 24 до 29 серпня ковчег зі святинею перебував у Краснодарі, де їй вклонилися понад 85 тисяч осіб.