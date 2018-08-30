На сайті КДАіС доступні для завантаження часописи Київських духовних шкіл за останні 20 років
08:57, 30 серпня 2018Православ`я
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Доступні для завантаження часописи Київських духовних шкіл / Фото: facebook.com/church.information.center
З благословення ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра, на офіційному сайті КДАіС доступні для завантаження часописи Київських духовних шкіл за останні 20 років.
Випуски "Трудів Київської духовної академії" з 1997 року доступні для завантаження у розділі «Наукова діяльність», повідомляється на сайті КДАіС.
Останній номер часопису (№28) виданий у 2018 році. Перейти у цей розділ можна тут.
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