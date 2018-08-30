У Фінляндії на дві третини скоротять число православних парафій

Другу державну церкву Фінляндії чекає велика адміністративна реформа. Керівництво Православної Церкви пропонує скоротити число парафій на дві третини від нинішньої кількості шляхом об'єднання.

Зараз у країні діє 21 православний прихід, а з 2020 року – якщо реформа буде здійснена – їх залишиться лише сім. Для порівняння: лютеранських парафій у Фінляндії налічується чотири сотні, повідомляє YLE.

Частина нових парафій займе величезну територію. Так, наприклад, після об'єднання парафій Тампере, Ювяскюля і Баша новоутворення пошириться на 91 муніципалітет. Дорога ж від Утсйоки до найбільшого міста нової парафії Оулу складе майже 700 кілометрів.

Лише найбільший за чисельністю прихід Гельсінкі, згідно з пропозицією, повинен залишитися у своїх кордонах. За словами архієпископа Лео, необхідність реформи пов'язана зі зростаючою міграцією парафіян на південь країни. Скорочення апарату управління повинно дозволити заощадити грошові ресурси у довгостроковій перспективі.

При цьому звільняти Церква нікого не збирається. Замість цього просто окремі ставки будуть зникати по мірі того, як працівники будуть виходити на пенсію. Крім цього, економії вдасться досягти також, відмовившись від приміщень, які звільняться завдяки реформі.

Цього року рішення буде за церковною радою, яка відбудеться у листопаді. Якщо пропозиція не буде прийнята, розробка нового проекту знову може зайняти кілька років.