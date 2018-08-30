На Полтавщині відбулася посвята православних прихожанок у сестри милосердя

У День вшанування пам’яті преподобномучениці Рафаїли Чигиринської у Свято-Троїцькому храмі села Березова Рудка Пирятинського району на Полтавщині відбулася посвята у Сестри Милосердя ще 7 прихожан Храму.

Сестри активно опікуються бідними, хворими, людьми похилого віку, а також "ніжною опікою знаходять стежку до сердець людей", яким разом з тілесною допомогою потрібна і моральна-духовна підтримка, повідомляє сайт Кременчуцької єпархії УПЦ.

Чин посвяти звершив настоятель храму протоієрей Василій Сіренко. Під час Літургії, яка була відслужена з нагоди Свята, священик виголошував спеціальні молитви, в яких просив Господа дати сил і терпіння рабам Божим, які взяли на себе важкий хрест Сестер Милосердя.

Священик наголосив, щоб Господь дав всім сили виконати Благословіння - допомагати Свято-Троїцькій громаді побудувати Свято-Троїцький жіночий монастир. Всі прихожани щиро привітали Сестер і заспівали разом з церковним хором Многая літа.

По благословінню архієпископа Кременчуцького і Лубенського Миколая у селі Березова Рудка в березні 2017 року було засновано Просвітницький Центр і Сестринство на честь преподобномучениці Рафаїли, ігумені Чигиринської.

Сестри милосердя посвячуються ділам милосердя і любові до ближнього, дбати про красу свого храму і території, що навколо.