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У Кропивницькому відбувся загальноміський молебень на місці колишнього Свято-Успенського кафедрального собору

02:12, 30 серпня 2018
Православ`я
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Величний кафедральний 6-ти престольний собор стояв на цьому місці до 50-х років / orthodox-kr.org.ua

У Кропивницькому 28 серпня на місці колишнього Успенського кафедрального собору, де зараз знаходиться міськрада, відбувся загальноміський молебень з нагоди свята Успіння Божої Матері.

У молебні за мир і злагоду в країні та місті взяли участь віруючі містяни та священики, повідомляє сайт Кіровоградської єпархії УПЦ.

/ orthodox-kr.org.ua

Величний кафедральний 6-ти престольний собор стояв на цьому місці до 50-х років минулого століття.

/ orthodox-kr.org.ua

«Сьогодні відзначається одне з 12 головних свят Православної Церкви – Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день іменується ще Богородичною Пасхою, і недарма. Як оповідає нам Святе Передання, то була друга повна перемога над смертю і пеклом, здобута вже не Боголюдиною Христом, а земною Дівою – найчистішою і найдосконалішою з усіх людей, і все ж однією з нас, смертних», – відмітив у своєму вітальному слові протоієрей Євгеній Назаренко.

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