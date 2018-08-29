Чернігівська єпархія УПЦ просить молитов про тяжкохворого священика

Чернігівська єпархія Української Православної Церкви просить молитов про тяжкохворого протоієрея Володимира Козака.

Відповідне звернення опубліковано на офіційному сайті єпархії.

«Митрофорний протоієрей Володимир Козак протягом багатьох років був кліриком Свято-Троїцького кафедрального собору, а з 2013 року є настоятелем нового Свято-Покровського храму м. Чернігова. Вже не перший рік батюшка бореться з важким захворюванням. Просимо ваших святих молитов за здоров'я тяжкоболящого протоієрея Володимира Козака!» – сказано в повідомленні.