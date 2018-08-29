Чернігівська єпархія УПЦ просить молитов про тяжкохворого священика
23:20, 29 серпня 2018Православ`я
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Протоієрей Володимир Козак / pravlife.org
Чернігівська єпархія Української Православної Церкви просить молитов про тяжкохворого протоієрея Володимира Козака.
Відповідне звернення опубліковано на офіційному сайті єпархії.
«Митрофорний протоієрей Володимир Козак протягом багатьох років був кліриком Свято-Троїцького кафедрального собору, а з 2013 року є настоятелем нового Свято-Покровського храму м. Чернігова. Вже не перший рік батюшка бореться з важким захворюванням. Просимо ваших святих молитов за здоров'я тяжкоболящого протоієрея Володимира Козака!» – сказано в повідомленні.
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