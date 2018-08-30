У Нікольському молитовно відзначили річницю смерті схиархімандрита Зосими

У середу, 29 серпня, у Свято-Успенській Ніколо-Василівській обителі села Нікольське відбулися урочистості на честь 16-ї річниці від дня смерті засновника монастиря схиархімандрита Зосими (Сокура).

Урочисте богослужіння очолив митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, повідомляє офіційний сайт Донецької єпархії УПЦ.

Кількість паломників цього дня була традиційно велика. Всі, хто приїхав вшанувати пам'ять духівника донецької землі, не помістилися у великому соборі, тому багатьом довелося молитися на вулиці.

За Божественною літургією митрополит Іларіон звершив священицьку хіротонію: насельник монастиря був висвячений в ієромонахи.

Після урочистого богослужіння почалася панахида в каплиці над місцем поховання схиархімандрита Зосими.

Для всіх присутніх цього дня в обителі була влаштована поминальна трапеза.