Мощам Спиридона Триміфунтського у Краснодарі вклонились понад 85 тисяч віруючих

Понад 85 тисяч віруючих, за останніми даними, вклонилися привезеним до Росії з грецького острова Корфу мощам святителя Спиридона Триміфунтського за час їх перебування у Краснодарі.

Ковчег з десницею (правою рукою) святителя доставили минулої п'ятниці у Катерининський собор Краснодара, який став першим і єдиним місцем перебування християнської святині на Півдні Росії, повідомляє сайт spiridon.patriarchia.ru.

Ковчег із десницею святителя Спиридона Триміфунтського покинув кубанську столицю 29 серпня. У Росії святиня перебуватиме до 15 жовтня. Вклонитися мощам можна буде також у Єкатеринбурзі, Красноярську, Кемерово, Московській області, Тулі, Санкт-Петербурзі, Твері, Саратові, Чебоксарах, Ярославлі і Москві.

Принесення мощей святителя Спиридона організовує благодійний фонд імені святого рівноапостольного князя Володимира.