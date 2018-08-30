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Мощам Спиридона Триміфунтського у Краснодарі вклонились понад 85 тисяч віруючих

00:36, 30 серпня 2018
Православ`я
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Кафедральний собор Краснодара став єдиним місцем перебування християнської святині на Півдні Росії / spiridon.patriarchia.ru

Понад 85 тисяч віруючих, за останніми даними, вклонилися привезеним до Росії з грецького острова Корфу мощам святителя Спиридона Триміфунтського за час їх перебування у Краснодарі.

Ковчег з десницею (правою рукою) святителя доставили минулої п'ятниці у Катерининський собор Краснодара, який став першим і єдиним місцем перебування християнської святині на Півдні Росії, повідомляє сайт spiridon.patriarchia.ru.

/ spiridon.patriarchia.ru

Ковчег із десницею святителя Спиридона Триміфунтського покинув кубанську столицю 29 серпня. У Росії святиня перебуватиме до 15 жовтня. Вклонитися мощам можна буде також у Єкатеринбурзі, Красноярську, Кемерово, Московській області, Тулі, Санкт-Петербурзі, Твері, Саратові, Чебоксарах, Ярославлі і Москві.

/ spiridon.patriarchia.ru

Принесення мощей святителя Спиридона організовує благодійний фонд імені святого рівноапостольного князя Володимира.

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