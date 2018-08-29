этот материал доступен на русском

У Благовіщенському жіночому монастирі на Херсонщині відзначили восьму річницю від дня відродження чернечого життя

22:33, 29 серпня 2018
Православ`я
3159 0
У Благовіщенській жіночій обителі відзначили восьму річницю від дня відродження / pravoslavie.ks.ua

У день святкування на честь Нерукотворного Образу Іісуса Христа, 29 серпня, у Благовіщенському жіночому монастирі селища Приозерне Херсонської області відзначили восьму річницю від дня освячення Благовіщенського храму обителі і відродження в ній чернечого життя.

Святкове богослужіння очолив митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн, йому співслужили священнослужителі Херсонської єпархії УПЦ, повідомляє "Православна Херсонщина".

/ pravoslavie.ks.ua

По закінченні Божественної Літургії був звершений хресний хід навколо Благовіщенського храму та заупокійна літія за покійними сестрам обителі, після чого владика освятив монастирську пекарню.

/ pravoslavie.ks.ua

У своєму слові митрополит Іоанн сердечно привітав усіх присутніх зі святом Успіння Пресвятої Богородиці та з річницею відкриття обителі. Він побажав усім, "щоб Пресвята Владичиця наша Богородиця допомагала нам Своєю материнською любов'ю з терпінням проходити цей нелегкий життєвий шлях, зміцнюватися у вірі і любові до Бога, бути милостивими й милосердними до своїх близьких і всіх людей", повідомляє видання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter