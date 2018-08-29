У Благовіщенському жіночому монастирі на Херсонщині відзначили восьму річницю від дня відродження чернечого життя

У день святкування на честь Нерукотворного Образу Іісуса Христа, 29 серпня, у Благовіщенському жіночому монастирі селища Приозерне Херсонської області відзначили восьму річницю від дня освячення Благовіщенського храму обителі і відродження в ній чернечого життя.

Святкове богослужіння очолив митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн, йому співслужили священнослужителі Херсонської єпархії УПЦ, повідомляє "Православна Херсонщина".

По закінченні Божественної Літургії був звершений хресний хід навколо Благовіщенського храму та заупокійна літія за покійними сестрам обителі, після чого владика освятив монастирську пекарню.

У своєму слові митрополит Іоанн сердечно привітав усіх присутніх зі святом Успіння Пресвятої Богородиці та з річницею відкриття обителі. Він побажав усім, "щоб Пресвята Владичиця наша Богородиця допомагала нам Своєю материнською любов'ю з терпінням проходити цей нелегкий життєвий шлях, зміцнюватися у вірі і любові до Бога, бути милостивими й милосердними до своїх близьких і всіх людей", повідомляє видання.