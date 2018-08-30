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Видано збірник "Служби Херсонським святим" з текстами богослужінь та житіями угодників

09:15, 30 серпня 2018
Православ`я
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День святкування Собору Херсонських святих - 5 вересня / pravoslavie.ks.ua

До свята Собору Херсонських святих, який відзначатиметься 4 і 5 вересня, у Херсонській єпархії УПЦ видано збірник "Служби Херсонським святим".

Після кожної служби у збірнику розміщено коротке житіє святого, якому вона присвячена, повідомляє "Православна Херсонщина".

/ pravoslavie.ks.ua

Видання богослужбових текстів на честь місцевих святих здійснено з благословення митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна і архієпископа Новокаховського і Генічеського Філарета.

Святкування Собору святих Херсонської землі встановлено з благословення Священного Синоду Української Православної Церкви 23 грудня 2014 року. Тоді до складу Собору включили вісім імен святих XIX-XX століть. 19 квітня 2016 року синодальним рішенням до них були приєднані імена восьми новомучеників і сповідників ХХ століття і преподобномученика Парфенія Кизилтаського.

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