У Дніпрі відбудуться щорічні збори тюремних священиків УПЦ

У вересні в Дніпрі відбудуться щорічні збори священиків, які опікуються пенітенціарними установами.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія 18-19 вересня у Дніпрі відбудуться щорічні збори священиків, які відповідають за взаємодію з територіальними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На зборах будуть розглянуті питання щодо духовно-пастирської роботи у пенітенціарних установах єпархій.

Інформацію щодо організаційних питань можна отримати у Синодальному відділі Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи.