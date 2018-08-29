У Дніпрі відбудуться щорічні збори тюремних священиків УПЦ
20:36, 29 серпня 2018Православ`я
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Тюремні священики служать у місцях позбавлення волі / news.church.ua
У вересні в Дніпрі відбудуться щорічні збори священиків, які опікуються пенітенціарними установами.
З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія 18-19 вересня у Дніпрі відбудуться щорічні збори священиків, які відповідають за взаємодію з територіальними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
На зборах будуть розглянуті питання щодо духовно-пастирської роботи у пенітенціарних установах єпархій.
Інформацію щодо організаційних питань можна отримати у Синодальному відділі Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи.
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